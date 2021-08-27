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Kabil'de peş peşe patlamalar

Pentagon saldırılarda 13 Amerikan askerinin öldüğünü, 18 askerin yaralandığını açıkladı. Afgan bir yetkili ise en az 60 sivilin hayatını kaybettiğini, 143 sivilin yaralandığını belirtti. Saldırıları DAEŞ üstlendi.

27 Ağustos 2021 Cuma 08:45
Kabil'de peş peşe patlamalar

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanının girişine art arda bombalı saldırılar düzenlendi.

Havalimanının çevresinde en az iki patlama meydana geldi.

Patlamalardan biri havalimanının Abbey Kapısı'nda gerçekleşti. Diğer saldırının adresi adını yakınlardaki Baron Oteli'nden alan Baron Kapısı'ydı. Patlamanın ardından silah sesleri geldi.

Saldırıyı DAEŞ üstlendi. Terör örgütü saldırının intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

İlerleyen saatlerde de başkent Kabil'de gerilim yüksekti. Kentte art arda patlama sesleri duyuldu.

Patlama seslerinin Amerikan ordusunun ekipman ve mühimmatlarını kontrollü şekilde imha etmesinden kaynaklandığı açıklandı.

Taliban Kabil sakinlerine endişelenmemeleri yönünde çağrı yaptı.

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ABD Merkez Kuvvetler Sözcüsü Albay Bill Urban, saldırıda 13 ABD askerinin öldürüldüğünü, 18 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Afgan bir yetkili ise saldırıda en az 60 sivilin hayatını kaybettiğini, 143 sivilin yaralandığını açıkladı.

Son durum hakkında bilgi veren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, havaalanının Abbey Kapısındaki saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "DAEŞ saldırganları, bombalı saldırıdan sonra sivillere ve askerlere silahlarla ateş açtı" dedi.

Saldırıların kayıplarına ilişkin kapsamlı incelemenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, saldırılara rağmen Kabil'deki tahliye faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Biden ise Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Kabil Havalimanı'ndaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

"Komutanlarıma saldırı planı hazırlamaları emri verdim" diyen Biden, saldırının emrini veren DAEŞ/Horasan liderlerinin de peşinde olduklarını belirtti.

Afganistan'daki tahliyeleri de devam ettireceklerinin altını çizen Biden, "Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz. Tahliyeleri sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Biden sözlerini, "Hanımlar ve beyler, artık 20 yıllık savaşı bitirme zamanı" diyerek noktaladı.

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Son Güncelleme: 27.08.2021 09:23
Anahtar Kelimeler:
Kabil Patlamalar
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