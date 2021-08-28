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Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında en az 170 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:45
Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında en az 170 kişi hayatını kaybetti

Washington Post ve CBS News'in haberlerine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan Sağlık Bakanlığından bir yetkili, yaşamını yitirenlerin çoğunun Afgan olduğunu bildirdi.
İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.
Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.
Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.
BBC, saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını belirtti.

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Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.
Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.
Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.
Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

 

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Son Güncelleme: 28.08.2021 09:54
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