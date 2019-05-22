Jüpiter'in manyetik alanının değiştiği keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, gezegenin manyetik alanının zaman içinde değiştiğini keşfetti.

NASA'dan yapılan açıklamada, Juno uydusunun gezegenin kutupları arasından yaptığı yakın geçişlere gaz devinin manyetik alanının atmosfer rüzgarlarına bağlı olarak değiştiğini belirledi.

"Seküler varyasyon" adı verilen, bir gezegenin iç manyetik alanındaki değişimler ilk kez Dünya dışında bir gezegende kaydedilmiş oldu.

Veriler, gaz gezegenin manyetik alanının "bölge rüzgarları" adı verilen derin atmosfer rüzgarlarının etkisiyle zaman içinde değiştiğini tespit etti. Gezegenin yüzeyi ile atmosferin 3 bin kilometre derinliği arasında esen bu rüzgarların gazları yüksek iletken sıvı metale çevirerek manyetik alanları kestiği, uzattığı ve gezegenin başka yerlerine doğru sürüklediği belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.