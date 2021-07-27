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Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'de su buharı bulundu

Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'nin atmosferinde ilk kez su buharı bulunduğu bildirildi.

27 Temmuz 2021 Salı 12:30
Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'de su buharı bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'yla yapılan gözlemlerin sonuçlarını "Nature Astronomy" dergisinde paylaştı.

Bilim insanlarının 1998, 2010 ve 2018'de yapılan gözlemlerinin karşılaştırılması sonucunda, Ganymede'nin atmosferinde su buharı izlerine rastlandığı kaydedildi.

Su buharının, Ganymede'nin öğle saatlerinde ekvator yakınlarındaki pozisyonlarında buz yüzeyinin katı halden gaz hale geçmesi sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

Güneşten milyonlarca kilometre uzaklıkta konumlanan uydudaki okyanusların yaklaşık eksi 148 derecelik hava koşulları nedeniyle donmuş vaziyette olduğuna dikkat çekildi.

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Öte yandan, 2018 verilerinde Ganymede'de oksijen atomuna rastlanmadığına da işaret edildi.

Jüpiter'in yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. En büyükleri Ganymede, Güneş Sistemi'ndeki 9'uncu en büyük cisim.

Merkür'den büyük olan Ganymede, Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e varmasından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 12:55
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