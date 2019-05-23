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Juncker\'den Avrupa\'daki Aşırı Sağa Sert Eleştiri

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER:

Juncker\'den Avrupa\'daki Aşırı Sağa Sert Eleştiri

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER:

23 Mayıs 2019 Perşembe 06:47
Juncker\'den Avrupa\'daki Aşırı Sağa Sert Eleştiri

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER: "BU POPÜLİST, APTAL MİLLİYETÇİLER KENDİ ÜLKELERİNE AŞIK. UZAKTAN GELENLERİ SEVMİYORLAR, BEN UZAKTAN GELENLERİ SEVİYORUM. KENDİMİZDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA OLANLARLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ"

Brüksel, 23 Mayıs 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kıtada güç kazanan aşırı sağcı siyasetçilere ilişkin, "Bu popülist, aptal milliyetçiler kendi ülkelerine aşık. Uzaktan gelenleri sevmiyorlar, ben uzaktan gelenleri seviyorum. Kendimizden daha kötü durumda olanlarla dayanışma içinde olmalıyız." ifadesini kullandı.

Brüksel'de CNN televizyonuna konuşan Juncker, genel olarak olumlu gelişmelerdense olumsuz gelişmelere odaklanmanın daha kolay olduğunu, bu durumun da Avrupa'da aşırı sağın güç kazanmasını kolaylaştırdığını kaydetti.

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"APTAL MİLLİYETÇİLER"

Juncker, "Bu popülist, aptal milliyetçiler kendi ülkelerine aşık. Uzaktan gelenleri sevmiyorlar, ben uzaktan gelenleri seviyorum. Kendimizden daha kötü durumda olanlarla dayanışma içinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin birlikten ayrılma sürecinin AB'ye olan desteği artırdığına işaret eden Juncker, "Brexit sürecini insanlar izliyor ve AB'den ayrılmanın söylenildiği kadar kolay olmadığına şahit oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Juncker, zorlu Brexit sürecinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini, belirsizliğin sadece Avrupa ve İngiltere'ye değil, tüm dünyadaki ekonomik büyüme eğilimine zarar verdiğini ifade etti.

(AA/TUĞ/GÜL)

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