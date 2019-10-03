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Juncker ve Johnson Brexit'i görüştü

Juncker ve Johnson son Brexit teklifini görüştü

Juncker ve Johnson Brexit'i görüştü

Juncker ve Johnson son Brexit teklifini görüştü

03 Ekim 2019 Perşembe 07:33
Juncker ve Johnson Brexit'i görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İngiltere'nin son Brexit teklifini görüştü.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Juncker'in telefonda görüştüğü Johnson'a, bu ay ortasındaki AB Liderler Zirvesi'nden önce Brexit'e ilişkin müzakerelerin ilerletilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.
Juncker, muhatabına özellikle İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya ihracatlarda yapılacak düzenlemeleri olumlu bulduğunu, bununla birlikte, halen üzerinde çalışılması gereken problemli hususların bulunduğunu iletti.
Açıklamada, ilerleyen günlerde AB tarafı ve İngiliz uzmanlarının Brüksel'de müzakereleri sürdüreceği kaydedildi.
İngiltere, AB'ye reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Birlik ile özel bir ilişki içinde kalmasını öngören bir düzenlemeyle değiştirilmesini teklif etmişti.
Johnson'ın "adil ve makul taviz" şeklinde nitelediği teklifte, Kuzey İrlanda'nın dolaysıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre ortak pazarda kalmasına yol açabilecek tedbir maddesinin kaldırılması öngörülüyor.

BREXİT SÜRECİ
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.
Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

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İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.
Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

TEDBİR MADDESİ İHTİLAFI
Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.
İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.
Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile gümrük birliği içinde kalacağı kaydediliyor.
AB ise söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.
1998 yılında İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda adasında 30 yıl süren "düşük yoğunluklu savaşı" sonlandırmıştı.

 

Son Güncelleme: 03.10.2019 11:11
Anahtar Kelimeler:
BrexitBoris JohnsonJean Claude Junker
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