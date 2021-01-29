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Johnson&johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısı yüzde 66 etkili

ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirildi.

29 Ocak 2021 Cuma 18:15
Johnson&johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısı yüzde 66 etkili
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ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirildi.

Şirket, 44 bin gönüllünün katıldığı üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçlarını açıkladı.

Tek dozluk aşı adayının, orta ve ileri düzeydeki hastalık belirtilerini önlemede yüzde 66, en ağır semptomları önlemede ise yüzde 85 başarı sağladığı belirtildi.

Şirketin Küresel Araştırma Birimi Başkanı Dr. Mathai Mammen, tek doz aşı uygulanan deneklerden hiçbirinin 28 günlük evrenin ardından, virüse bağlı rahatsızlıklardan hastaneye kaldırılmadığı veya hayatını kaybetmediğini ifade etti.

Mammen, aşı yapıldıktan sonra Kovid-19'a yakalanan deneklerin tümünün hastalığı hafif semptomlarla atlattığını kaydetti.

Aşı adayının acil kullanım onayı için, gelecek hafta ABD İlaç ve Gıda İdaresi ile dünyadaki farklı düzenleyici kurumlara başvurulacağı kaydedildi.

SONUÇLAR ÜLKELER GÖRE FARKLILIK GÖSTERDİ

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Öte yandan klinik denmenin sonuçlarının ülkelere göre farklılık göstermesi dikkati çekti. Aşı adayı orta ve ileri düzeydeki hastalık belirtilerini önlemede ABD'de yüzde 72, virüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipinin ortaya çıktığı Güney Afrika'da yüzde 57 etkinlik gösterdiği belirtildi.

Aşı adayı iki doz uygulanan BioNTech, Moderna ve Oxford aşıları kadar yüksek koruma sağlamasa da dünya genelinde acil aşı ihtiyacına karşılık verebileceği öngörülüyor.

Şirket, "Ad26COVS1" adını verdiği aşı adayı için, 15 Temmuz’da Belçika ve ABD’de başladığı klinik denemeleri 23 Eylül'de 3'üncü aşamaya taşımıştı.

ABD, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru, Güney Afrika 'da yürütülen üçüncü aşama denmelere 44 bin gönüllü katılmıştı.

VİRÜS VEKTÖRÜ YÖNTEMİYLE ÜRETİLDİ

Virüs vektörü yöntemiyle üretilen aşı adayı, formülünde "adenovirüs serotip 26" (Ad25) adı verilen virüse eklenen Kovid-19 DNA'sı barındırıyor. 

Ad25, daha önce Ebola ve diğer viral hastalıklara aşı geliştirmek için de kullanılmıştı.

ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde 100 milyon, Avrupa Birliği ise 200 milyon doz ön satın alma anlaşmaları imzalamıştı. Şirket, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı için 500 milyon doz aşı üretmeyi taahhüt etmişti.

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Son Güncelleme: 29.01.2021 19:21
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