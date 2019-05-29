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Johnson & Johnson\'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası

Oklahoma, 29 Mayıs 19 :  Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Johnson & Johnson\'a ABD\'nin Oklahoma eyaletinde 17,5 milyar dolarlık dava açıldı.

Johnson & Johnson\'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası

Oklahoma, 29 Mayıs 19 :  Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Johnson & Johnson\'a ABD\'nin Oklahoma eyaletinde 17,5 milyar dolarlık dava açıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:58
Johnson & Johnson\'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası

Oklahoma, 29 Mayıs 19 :  Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Johnson & Johnson'a ABD'nin Oklahoma eyaletinde 17,5 milyar dolarlık dava açıldı.

Savcılar şirketin ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak "opioid salgınına" yol açtığını savunuyor. Opioid, vücutta morfin benzeri etki gösteren kimyasal maddelere deniyor.

Johnson & Johnson ise ilaçlarını doğru bir şekilde pazarladığını savunuyor.

Bu, eyalette Johnson & Johnson'a karşı açılan 2 bin davanın ilki.

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Centers for Disease Control and Prevention'a (Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri) göre ortalama her gün 130 Amerikalı aşırı doz opioidden yaşamını yitiriyor. 2017'de 70 bin 200 kişi aşırı dozdan yaşamını yitirdi.

Oklahoma'daki davada Johnson & Johnson, "eyalet tarihindeki en büyük insan yapımı sağlık krizinin" ana sorumlusu olmakla suçlanıyor.

Eyalete göre Johnson & Johnson'ın yarattığı kamu zararını önümüzdeki 20-30 yıl içinde gidermenin maliyeti 12,7 milyar dolar ile 17,5 milyar dolar arasında.

Şirket ise kamu zararı yasasının bu olayda uygulanamayacağını savunuyor.

(BBC/FG)

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