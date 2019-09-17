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Johnson, Merkel İle Görüştü

Londra, 17 Eylül 19 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'daki saldırı, İran ve Brexit konularını görüştü.

Johnson, Merkel İle Görüştü

Londra, 17 Eylül 19 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'daki saldırı, İran ve Brexit konularını görüştü.

17 Eylül 2019 Salı 16:15
Johnson, Merkel İle Görüştü

Londra, 17 Eylül 19 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'daki saldırı, İran ve Brexit konularını görüştü.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Merkel ile telefonda görüşmesi yaptı. 
Görüşmede, öncelikle Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı ele alan liderler, İran konusunda ortak bir yaklaşıma olan bağlılıklarını ve bölgede gerilimin daha da artmamasının önemini vurguladı.
Liderler, Brexit konusunda ise Johnson, İngiltere ve AB'nin, İngiltere Parlamentosu'nun destekleyebileceği ve tedbir maddesini içermeyen bir anlaşmaya varma çabalarını hızlandırmaya karar verdi ve "31 Ekim'deki Brexit öncesi bunu gerçekleştirmek için enerji ve kararlılıkla çalışacağız." ifadelerini kullandı.  
Johnson ve Merkel, Brexit konusunu New York'ta yapılacak BM Genel Kurulunda daha ayrıntılı görüşme konusunda da mutabık kaldı.
SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 TARTIŞMALI MADDE

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Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.
İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.
Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolaysıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor.
AB ise, söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.
BREXİT SÜRECİ
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.
Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemişti.
İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.
Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.
(AA/AK/HÖ)
 

Son Güncelleme: 17.09.2019 19:28
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