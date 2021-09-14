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Johnson, Kovid-19'un risk olmaya devam ettiğini söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala bir risk olmaya devam ettiğini belirtti, henüz aşı olmayanların aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

14 Eylül 2021 Salı 19:15
Johnson, Kovid-19'un risk olmaya devam ettiğini söyledi

Johnson, Kovid-19'la mücadelede İngiltere'nin kış planına ilişkin, baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgınının, İngiltere için "hala bir risk" olmaya devam ettiğini söyleyen Johnson, ancak birlikte elde edilen kazanımları koruyabileceklerinden emin olduğunu ve hükümetin "B planı" kapsamında daha fazla Kovid-19 önlemini de yedekte tutacağını ifade etti.

Boris Johnson, aşı pasaportlarını zorunlu kılma olasılığını da tamamen dışlamadığının altını çizdi.

Johnson, 16 yaşın üzerindekilerin yüzde 80'inin artık çift doz aşılı olduğuna ve yetişkinlerin yüzde 90'ında antikorların bulunduğuna işaret ederek, "Yaşınıza bağlı olarak, aşısızsanız ölme ihtimalinizin, her iki aşıyı da yaptırmış olanlara göre 9 kat daha fazla" dedi.

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Aşıların ölüm oranlarını azaltmada büyük fark yarattığını söyleyen Johnson, hala aşı olması gereken 5 milyondan fazla kişi olduğuna da dikkati çekti.

Johnson, bu kişilerin aşı olmaları için teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aşı savunduğumuz en önemli şey olmalı" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Johnson, bu yıl geçen eylüle kıyasla daha yüksek vaka ve ölümlere rağmen, aşı programı sayesinde İngiliz halkının Kovid-19'la savaşmak için kıyaslanamayacak kadar iyi durumda olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"KIŞ GELİYOR, İNSANLAR BUNU CİDDİYE ALMALI"

Profesör Whitty de aşılanmamış kişilerin tehlikede olduğunu gösteren rakamları aktardığı konuşmasında, henüz aşı olmayanlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Whitty, "Kış geliyor ve insanlar bunu gerçekten ciddiye almalı" ifadesini kullandı

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Son Güncelleme: 14.09.2021 20:40
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