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Johnson'ın görevi kötüye kullandığı iddiası araştırılacak

İngiltere'de Bağımsız Polis Davranışları Ofisi, Başbakan Boris Johnson'ın Londra belediye başkanıyken görevi kötüye kullandığına dair iddialarla ilgili soruşturulup soruşturulmaması gerektiği konusunda araştırma yapmakla görevlendirildi. 

Johnson'ın görevi kötüye kullandığı iddiası araştırılacak

İngiltere'de Bağımsız Polis Davranışları Ofisi, Başbakan Boris Johnson'ın Londra belediye başkanıyken görevi kötüye kullandığına dair iddialarla ilgili soruşturulup soruşturulmaması gerektiği konusunda araştırma yapmakla görevlendirildi. 

28 Eylül 2019 Cumartesi 07:09
Johnson'ın görevi kötüye kullandığı iddiası araştırılacak

İngiltere'de Bağımsız Polis Davranışları Ofisi, Başbakan Boris Johnson'ın Londra belediye başkanıyken görevi kötüye kullandığına dair iddialarla ilgili soruşturulup soruşturulmaması gerektiği konusunda araştırma yapmakla görevlendirildi. 
Büyük Londra İdaresi'nden yapılan açıklamada, Jennifer Arcuri adlı iş kadınının Johnson'ın belediye başkanlığı sırasında kamudan binlerce sterlin teşvik aldığı ve dış ticaret ofislerine ayrıcalıklı erişime sahip olduğuna dair iddialar hatırlatıldı.
Açıklamada, konunun Bağımsız Polis Davranışları Ofisi'ne sevk edildiği, böylece kurumun Johnson'ın muhtemel görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturulmasına yer olup olmadığına bakabileceği belirtildi. 
Konuyla ilgili olarak Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ise Johnson'ın "her şeyi kurallara uygun ve normal yollardan yaptığı" iddia edildi.  
Londra'da belediye başkanı aynı zamanda polis veya komiser olarak da kabul edildiği için görevi kötüye kullanma gibi iddialarla ilgili ilk incelemeyi Bağımsız Polis Davranışları Ofisi yapıyor.

İDDİA 

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Teknoloji şirketi kurarak iş dünyasına adım atan 34 yaşındaki Amerikalı eski model Jennifer Arcuri'nin Johnson'ın belediye başkanlığı sırasında haksız yere 126 bin sterlin teşvik aldığı ve üç dış ticaret ofisine ayrıcalıklı erişime sahip olduğu iddia edilmişti. 
Belediye başkanıyken Arcuri'nin evini "defalarca ziyaret ettiği" öne sürülen Johnson, iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddetmişti. 
İngiliz basını, Arcuri'nin Johnson'ı "en yakın arkadaşlarından biri" olarak tanımladığını yazmıştı. 
Londra'ya 7 yıl önce taşınan Arcuri'nin daha sonra ABD'ye döndüğü ve şu anda California'da yaşadığı belirtildi.

 

Son Güncelleme: 28.09.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Soruşturma
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