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Johnson and Johnson opioid davasında kızılderililere 665 milyon dolar ödeyecek

ABD'li ilaç firması Johnson and Johnson ve distribütörlerinin, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:30
Johnson and Johnson opioid davasında kızılderililere 665 milyon dolar ödeyecek

Mahkeme belgelerine ve ABD medyasında yer alan bilgilere göre, ağrı kesici olarak pazarlanan opioidin orantısız bağımlılığa ve ölümlere sebep olması yüzünden Johnson and Johnson Kızılderili kabilelerine iki yılda 150, distribütör firmalar McKesson, Cardinal Health ve AmerisourceBergen ise 6 ay içinde 515 milyon dolar ödeyecek.

Davaya dahil olan 400'den fazla Kızılderili kabilesinin yüzde 95'inin firmaların ödeyeceği miktarı onaylaması durumunda 665 milyon doların, davacı olmayanlar dahil tüm kabileler arasında dağıtılacağı, paranın büyük kısmının bağımlılık tedavisi ve önleme programlarına yönlendirileceği bildirildi.

Johnson & Johnson yaptığı açıklamada, "opioid ilaçlarının pazarlanması ve tanıtımına ilişkin eylemlerin kanunlara uygun olduğunu" belirtirken, artık ABD'de reçeteli opioid satmadığını bildirdi.

İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.

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KIZILDERİLİLERİN OPİOİD ÖLÜM ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Washington Post tarafından ülke çapında yapılan analize göre, 2006 - 2014 arasında yerli Amerikalıların opioid kaynaklı aşırı dozdan ölme olasılığının diğerlerine göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğu anlaşılmıştı.

ABD'deki başka bir araştırmada, opioid bağımlılığı teşhisi konan Kızılderili hamile kadınların oranı da diğer demografik gruplardan 8.7 kat fazla çıkmıştı.

2018 nüfus sayımı verilerine göre, 6,8 milyon insan kendini Amerikan yerlisi veya Alaska yerlisi olarak tanımlıyor. Kızılderililer bu rakamlara göre Amerikan nüfusunun yüzde 2,1'ini oluşturuyor.

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Son Güncelleme: 02.02.2022 10:15
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