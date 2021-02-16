Johnson and Johnson firmasının Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

TEK DOZLUK AŞIYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMENİN MART AYI ORTASINDA SONUÇLANMASI BEKLENİYOR
Johnson and Johnson firması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurdu.
AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA'dan yapılan açıklamada, şirketin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International N.V. tarafından "COVID-19 Vaccine Janssen" adlı aşı için başvuru yapıldığı belirtildi.
Johnson and Johnson tarafından geliştirilen aşı tek doz olarak uygulanıyor. Aşının Kovid-19'u önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirilmişti.
AB'nin Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşmesi bulunuyor.
Johnson and Johnson, EMA'ya Kovid-19 aşısı için başvuran dördüncü firma oldu. EMA, daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca firmalarının aşılarının AB'de kullanılması konusunda tavsiye kararı vermişti.