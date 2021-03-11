banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
Kovid-19 ile 365 gün
Kovid-19 ile 365 gün
Olmayacak duaya amin demek
Olmayacak duaya amin demek
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve yöntemi manidar
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve...
banner376

Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz olarak geliştirilen aşının AB'de kullanımı için tavsiye kararı aldı.

11 Mart 2021 Perşembe 16:15
Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık
banner337
banner391

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz olarak geliştirilen aşının AB'de kullanımı için tavsiye kararı aldı.
Kararın AB Komisyonu tarafından kısa sürede kabul edilerek onaylanması bekleniyor. Johnson and Johnson'ın aşısı AB'de onaylanan dördüncü Kovid-19 aşısı olacak.
EMA'dan yapılan açıklamada, elde edilen veriler ışığında aşının etkili ve güvenli olduğu, AB ülkeleri tarafından kullanılabileceği belirtildi.
ABD, Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 67 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı. Aşının ABD'de kullanımına 28 Şubat'ta onay çıkmış, aşı dağıtımı 1 Mart'ta başlamıştı. 

banner341
Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak kullanılıyor ve buzdolabında 3 aya kadar saklanabiliyor. 
AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanımı onaylanmıştı. Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor. Bu aşılar için henüz kullanım onayı başvurusu yapılmadı.
AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.
Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.03.2021 17:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının “gereksiz“ olduğu ileri sürüldü
ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının “gereksiz“ olduğu ileri sürüldü
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Astrazeneca aşısını askıya aldı
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Astrazeneca aşısını askıya aldı
Salgın 1 yaşında!
Salgın 1 yaşında!
Dünya ekonomisi, salgının açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor
Dünya ekonomisi, salgının açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor
Aşı çalışmalarında eşitsizlik
Aşı çalışmalarında eşitsizlik
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Mayıs'tan itibaren AB'den gelen turistlere kapılarını açacak
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Mayıs'tan itibaren AB'den gelen turistlere kapılarını açacak
Volkanik bölge 800 yıllık uykudan uyandı!
Volkanik bölge 800 yıllık uykudan uyandı!
AB ile İngiltere arasındaki aşı kavgası sürüyor
AB ile İngiltere arasındaki aşı kavgası sürüyor
Salgının yoğunlaştığı Avrupa'daki bazı bölgelere 4 milyon doz aşı
Salgının yoğunlaştığı Avrupa'daki bazı bölgelere 4 milyon doz aşı
BMGK'den, darbe sonrası Myanmar'a ilk kez kınama geldi
BMGK'den, darbe sonrası Myanmar'a ilk kez kınama geldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim