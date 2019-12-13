banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111083
ALTIN
274.930
DOLAR
5.7999
STERLİN
7.7638
EURO
6.4797
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta kesinlikle ayrılacağını söyledi.

Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta kesinlikle ayrılacağını söyledi.

13 Aralık 2019 Cuma 10:25
Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“

Seçim zaferinin kesinleşmesinin ardından partisinin üyelerine hitap eden Johnson, "Yoldaki engeli ezdik, düğümü çözdük." dedi.

"Yeni bir gün, yeni bir şafak." ifadesini kullanan Johnson, "AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız. Aması, şartı yok." diye konuştu. 

Muhafazakar Partiye "ödünç" oy veren seçmenlere de seslenen Johnson, şunları kaydetti:

banner317
"Oy pusulasında Muhafazakar Partiyi işaretlerken eliniz titremiş olabilir ve bir dahaki seçimde İşçi Partisine dönmeye niyetli olabilirsiniz. Eğer durum buysa, güveninizle beni mahcup ettiniz. Bunu çantada keklik olarak düşünmeyeceğim." 

İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimde, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti şu ana kadar parlamentodaki 650 sandalyeden 363'ünü kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 203 milletvekili çıkarabildi. 

Ülkedeki 650 seçim bölgesinden 648'inde oy sayımı tamamlandı.

Son Güncelleme: 13.12.2019 15:39
Anahtar Kelimeler:
Boris Johnsonİngiltere Brexit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidarda
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidarda
AB'den İngiltere'ye “Brexit'i onayla“ mesajı
AB'den İngiltere'ye “Brexit'i onayla“ mesajı
BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı
BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı
ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti
ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidarı kesinleşti
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidarı kesinleşti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı
AB Liderler Zirvesi'nde iklim değişimi anlaşması
AB Liderler Zirvesi'nde iklim değişimi anlaşması
Ab Liderler Zirvesi'ne İklim Değişimi Damga Vuracak
Ab Liderler Zirvesi'ne İklim Değişimi Damga Vuracak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim