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Jeffrey Epstein\'in Ölümünde Soru İşaretleri...

Lefkoşa, 12 Ağustos 19 (.): Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein\'in Cumartesi günü hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Jeffrey Epstein\'in Ölümünde Soru İşaretleri...

Lefkoşa, 12 Ağustos 19 (.): Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein\'in Cumartesi günü hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:01
Jeffrey Epstein\'in Ölümünde Soru İşaretleri...

Lefkoşa, 12 Ağustos 19 (.): Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in Cumartesi günü hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişkisi olduğu belirtilen Epstein'in New York'taki hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.

66 yaşındaki Epstein'le ilgili dava sürecini bundan sonra yaşanabilecek gelişmeleri derledik.

NEDEN HAPSE GİRDİ?

New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren iddianameyi geçen ay yeniden gündeme getirdi.

Epstein'e 2007'de de benzer suçlamalar yöneltilmişti. Savcılıkla anlaşan ve fuhuş suçlamasını kabul eden Epstein, olası bir ömür hapis cezası yerine 13 ay hapse mahkum olmuştu.

Amerikan medyasına göre 6 Temmuz'da Epstein'ın malikanesinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit, çok sayıda pırlanta, adına düzenlenmiş, ikamet yeri olarak Suudi Arabistan'ın göründüğü günü geçmiş bir sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğrafları bulunmuştu.

Yeni suçlamaların ardından Epstein New York'taki evinde göz hapsinde tutulmayı talep etti. Yargıç bu talebi reddetti ve Epstein, Temmuz başında hapse girdi.

JEFFREY EPSTEİN'İN NAAŞI TAŞINIYOR... İNTİHAR GÖZETİMİ

Epstein, 23 Temmuz'da boynunda izler bulununca intihar gözetimine alınmıştı. İzlerin intihar girişiminden mi yoksa saldırıya uğradığı için mi oluştuğu anlaşılamamıştı. Epstein yetkililere, hapishanede pedofil olmakla suçlanarak dövüldüğünü söyledi.

Yapılan psikolojik değerlendirme sonrası Temmuz sonunda Epstein'in intihar gözetiminden çıkarıldığı açıklandı.

CNN Televizyonu'na konuşan Jack Danson adlı bir hapishane psikoloğu, intihar gözetiminin normalde bir-iki gün sürdüğünü belirterek "meslek hayatım boyunca bir haftadan fazla süren intihar gözetimi görmedim. Bu uygulamada sekizer saatlik üç mesai halinde, tutuklu kişi 24 saat boyunca izleniyor. Bu yüzden Epstein'in intihar gözetimindeyken intihar ettiği iddiaları gerçekçi değil" dedi.

İntihar gözetimi, tutuklunun kendine zarar vermeyeceğine kanaat getirilince kaldırılıyor. Ancak hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, "Epstein'in intiharı önlenebilirdi" diyor.

Trump'ın avukatlarından eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani "Epstein'in intihar gözetiminden çıkarılması çok saçma" diye konuştu.

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Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından senatör Kirsten Gillibrand ve Elizabeth Warren, bu konuda soruşturma başlatılmasını istedi. Senatör Ben Cardin de "Neden intihar gözetiminde olmadığını anlamak güç" diyerek soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

KOMPLO TEORİLERİ

Epstein'in ölümünden sonra komplo teorileri ortaya atıldı. Sosyal medyada Epstein'in başka ünlü kişilerin adlarının ortaya çıkmasının engellenmesi için öldürüldüğü, hatta ölümümün bile düzmece olduğu öne sürüldü.

Hapishane yetkililerine göre Epstein Cumartesi sabahı 06.30'da hücresinde cansız halde bulundu. Hapishane görevlileri Epstein'i hayata döndürmeye çalıştı ancak hastaneye kaldırılan Epstein'in öldüğü açıklandı.

Yetkililer, Epstein'in intihar ettiğini düşündüklerini söylerken resmi ölüm raporu henüz açıklanmadı.

Trump, Twitter'da muhafazakâr komedyen Terrence Williams'ın, Epstein'in ölümünden eski Başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı sorumlu tuttuğu videoyu paylaştı. Trump mesajında Epstein'in intihar gözetimindeyken öldüğünü öne sürdü.

EPSTEİN'İN SERVETİ

Epstein hakkındaki federal dava kapandı. Ancak Epstein'e tazminat davası açmak hala mümkün olabilecek. Epstein'in ne kadar serveti olduğu bilinmiyor. Savcılar bile, Epstein'in ne kadar mal varlığı olduğunu kestiremediklerini söylüyor.

Mahkeme kayıtlarına göre fon yöneticisi Epstein'in Manhattan, Palm Beach, New Mexico ve Paris'te evleri, Karayipler'de adası, en az 15 arabası ve özel uçağı var.

JEFFREY EPSTEIN “YAPTIKLARININ SONUÇLARIYLA YÜZLEŞMEYECEK”

Jannifer Araoz adlı bir kadın, 15 yaşındayken Epstein'in kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek dava açmıştı.

Araoz, Epstein'in ölümünden sonra yaptığı açıklamada, "Epstein'in kurbanlarıyla mahkemede yüzleşemeyeceği için öfkeli ve üzgün olduklarını" belirterek, "Bizler hayatlarımızın sonuna kadar bu travmayla yaşamak zorundayız. Ama Epstein işlediği suçların ve onca insane yaşattığı acıların sonuçlarıyla asla yüzleşmeyecek" dedi.

Savcıların, soruşturma kapsamında Epstein'in yardımcıları ve çalışanlarına da dava açabileceği söyleniyor.

Temmuz'da yeniden işleme konan iddianamede sadece Epstein'a suçlama yöneltiliyor. Ancak mahkeme kayıtlarında Epstein'e "masaj yapan kadınları ayarlayan" üç çalışandan söz ediliyor.

Ceza davasında mağdurlardan birinin avukatı olan Robbie Kaplan "Epstein ve suç ortaklarının kurbanları umutlarını yitirmemeli. Var gücümüzle adaletin yerini bulması için çaba harcamakla kalmayıp işlenen tüm suçların dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Genç kızlarımızın ya da erkeklerimizin bir daha bu tür şeyler yaşamaması için bu suçları ifşa etmek zorundayız" dedi.

(BBC/HÖ)

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