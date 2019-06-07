Jeff Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak

Amazon şirketinin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, önümüzdeki 10 yıl içinde insan eliyle yapılan işlerde robotların kullanılacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Las Vegas kentindeki ‘re:MARS’ konferansında konuşan Bezos, "İnsanlar kadar güvenilir ticari robotlar önümüzdeki 10 yılda dünya çapındaki depolarımızda çalışacak.” dedi.

Bezos, “Robotların elle kavrama problemi 10 yıl içinde çözülmüş olacak. [...] Bu sorunu makine vizyonuyla çözmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Amazon.com Inc şirketi, robotlar aracılığıyla otomatikleşmenin çalışanlarına yardım için geliştirildiğini savunuyor.

Öte yandan Amazon depolarında yüzbinlerce işçi elle kavrama, tarama ve müşteri siparişlerini yerleştirme gibi görevlerde çalışıyor. Robot ellerin kullanılacağı açıklaması üzerine uzmanlar, makinelerin devreye gireceği depolarda çalışanların işsiz kalması riskine vurgu yapıyor.