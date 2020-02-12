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Japonya’daki karantina gemisinde vaka sayısı 175'e yükseldi

Japonya’da Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan gemide 40 kişinin daha enfekte olduğu açıklandı. Gemide karşılaşılan vaka sayısı 175'e, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 204'e yükseldi.

Japonya’daki karantina gemisinde vaka sayısı 175'e yükseldi

Japonya’da Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan gemide 40 kişinin daha enfekte olduğu açıklandı. Gemide karşılaşılan vaka sayısı 175'e, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 204'e yükseldi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 08:59
Japonya’daki karantina gemisinde vaka sayısı 175'e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinden yayılan Koronavirüs nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemiden bugün de kötü haber geldi.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemide son olarak test yapılan 53 kişiden 39'unda korona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

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Ayrıca, 39 kişiden ayrı olarak, 1 karantina görevlisinin de enfekte olduğu anlaşılırken, tespit edilen tüm yeni vakaların sağlık kuruluşlarına sevk edileceği belirtildi.

Son vakalarla birlikte gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 175'e çıkarken, ülke genelinde bildirilen vaka sayısı da 204 oldu.

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki karantinanın 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmıştı.

Karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya’daki Karantina Gemisi
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