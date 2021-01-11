Japonya’da halk, olimpiyatların iptalini ya da ertelenmesini istiyor

Japonya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 35,3'ü Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesini, yüzde 44,8'i de yeniden ertelenmesini istiyor.