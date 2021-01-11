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Japonya’da halk, olimpiyatların iptalini ya da ertelenmesini istiyor

Japonya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 35,3'ü Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesini, yüzde 44,8'i de yeniden ertelenmesini istiyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:40
Japonya’da halk, olimpiyatların iptalini ya da ertelenmesini istiyor
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Kyodo ajansı hafta sonu, gelişigüzel seçilmiş 700’den fazla seçmen yaşını doldurmuş kişi ve 1200’den fazla mobil numara sahibine telefon üzerinden anket düzenledi.

Binden fazla katılımcı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının sosyo-ekonomik sonuçları, hükümete kamuoyu desteği ve Tokyo Olimpiyatları'na dair soruları yanıtladı.

Temmuz sonunda Tokyo'da düzenlenmesi planlanan turnuvayla ilgili soruya katılımcıların yüzde 35,3’ü "iptal edilmeli", yüzde 44,8’i ise "yeniden ertelenmeli" yanıtı verdi.

Katılımcıların yüzde 68,3'ü tedbirlerden memnun değil

Ankete göre, hükümetin COVID-19 tedbirlerinden memnun olmayanların oranı yüzde 68,3 olurken, salgınla mücadelenin yeterli seviyede yapıldığı görüşünü belirtenler yüzde 24,9'da kaldı.

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Yüzde 79,2'lik kesim Tokyo ve çevresinde ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) ilanında geç kalındığını, yüzde 78'lik kesim ise OHAL kapsamının genişletilmesi gerektiğini savundu.

Yaklaşık bir ay sürecek OHAL periyodunu yeterli görenlerin oranı yüzde 39,8’ken, sürenin kısa olduğunun düşünenlerin oranıysa yüzde 46,6 olarak çıktı.

Suga'nın kamuoyu desteği eriyor

Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide’ye kamuoyu desteği, aralıkta düzenlenen ankete göre yüzde 9 düşüşle, yüzde 41,3 olarak gerçekleşti.

Suga'nın “beğenilmeme oranı” ise yüzde 42,8’de kaldı. “Beğenilmeme” sebepleri arasında ilk sırada yüzde 41,2 ile “salgınla mücadelede liderlik eksikliği” gösterildi.

Seçildiği eylülde yüzde 66 iken, ekimde yüzde 60'a düşen Suga'nın kamuoyu desteği, kasımda yüzde 63'e çıksa da aralık başında yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmişti.

Japonya'da olağan seçimlerin, Temsilciler Meclisi milletvekillerinin 4 yıllık görev sürelerinin sona ereceği ekimde düzenlenmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaOlimpiyatlar
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