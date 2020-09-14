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Japonya\'nın Muhtemel Başbakanı Suga, "halk İçin Çalışan Reform Vizyonlu Kabine" Sözü Verdi

SUGA, 1947 ANAYASASININ

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:24
Japonya\'nın Muhtemel Başbakanı Suga,
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SUGA, 1947 ANAYASASININ "PASİFİST ANLAYIŞININ REVİZE EDİLMESİNE" ÇALIŞACAĞINI VE RUSYA İLE ADALAR SORUNUNDA DİPLOMASİYİ SONUNA KADAR KULLANACAĞINI SÖYLEDİ

Tokyo, 14 Eylül 2020 (.): Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine seçilmesinin ardından başbakanlık koltuğunu devralmasına kesin gözüyle bakılan Suga Yoşihide, önceki hükümetin reform ve serbestiyet politikalarını devam ettireceklerini belirterek, "halk için çalışan reform vizyonlu bir kabine oluşturacağını" kaydetti.

Suga, parti başkanlığı seçimi sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendisine oy veren LDP milletvekilleri ve eyalet temsilciliklerine teşekkür ederek, "Büyük çoğunlukla seçildim. Kırsal kesimdenim ve bölgeleri iyi tanırım." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri ile ekonomik aktivitelerin sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Suga, Kovid-19'u "ulusal bir kriz" olarak nitelendirdi.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ağustos sonunda Başbakanlık görevinden istifa eden Abe Şinzo'nun sergilediği çabaları sürdürmek zorunda olduklarını belirten Suga, reform ve serbestiyet politikalarını devam ettireceklerini vurguladı.

Suga, "halk için çalışan reform vizyonlu bir kabine oluşturacağını" kaydetti.

 "ANAYASADA 70 YILDIR GERÇEKLEŞLE UYUMLU OLMAYAN KONULAR VAR"

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İkinci Dünya Savaşı sonrası benimsenen 1947 anayasasının pasifist anlayışının revize edilmesine yönelik kararlılık göstereceğini dile getiren Suga, "Anayasada 70 yıldır gerçeklerle uyum içerisinde olmayan konular var. Başbakan olarak bunlarla ilgileneceğim." diye konuştu.

Suga, savaş sonrası Rusya'nın "Kuril adaları", Japonya'nın “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırdığı toprak parçaları konusunda iki ülke arasındaki uyuşmazlığa değinerek, "Bu 4 adanın niteliğini müzakere edeceğiz. Abe ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasında bir güven var. Diplomasi kapsamlı bir kuvvettir. Sonuna dek kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Ekimde erken genel seçime gidilebileceği iddialarını yanıtlayan Suga, "Önemli olan aynı anda salgını kontrol altında tutmak ve ekonomiyi yeniden inşa etmek. Uzman heyet salgının kontrol altına alındığına yönelik görüş vermeden bu kararı vermem zor." dedi. 

Suga, daha sonra LDP Genel Merkezindeki başkanlık ofisine geçerek koltuğuna oturdu.

Abe'nin 7 yıl 8 ay Kabine Baş Sekreterliği ve Hükümet Sözcülüğünü yürüten Suga, 3 adayın yarıştığı LDP iç seçimlerinde rakiplerine fark attı.

Suga, kullanılan 534 oyun 377’sini kazanırken, rakipleri eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio 89, eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru ise 68 oy alabildi.

Hafta içinde LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağanüstü oturumunda "Japonya’nın yeni başbakanı" olarak ilan edilmesi beklenen Suga, olağan genel seçimlerin düzenleneceği Eylül 2021’e dek bu görevi yürütecek

(AA/ID/ÖK)
 

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