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Japonya\'dan İran\'a Nükleer Anlaşma Yükümlülüklerine Uyma Çağrısı

Ankara, 7 Ocak 20 : Japonya, İran\'a uluslararası güçlerle imzaladığı nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Japonya\'dan İran\'a Nükleer Anlaşma Yükümlülüklerine Uyma Çağrısı

Ankara, 7 Ocak 20 : Japonya, İran\'a uluslararası güçlerle imzaladığı nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısı yaptı.

07 Ocak 2020 Salı 14:50
Japonya\'dan İran\'a Nükleer Anlaşma Yükümlülüklerine Uyma Çağrısı

Ankara, 7 Ocak 20 : Japonya, İran'a uluslararası güçlerle imzaladığı nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Suga Yoşihide, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya alma kararını "üzüntü ve endişeyle" karşıladıklarını belirtti.

Suga, açıklamasında, "İran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliğini sürdürmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesi sonrasında, önceki gün, 2015'te imzalanan anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı.

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JAPONYA ORTADOĞU'DAKİ GERGİNLİĞİN ULUSLARARASI TİCARETİ ETKİLEMESİNİ İSTEMİYOR

Japonya son dönemde ABD ile İran arasında Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliklerin gemi ticaretini tehdit etmesinden endişe duyuyor.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı.

ABD olayın ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunmuş ancak İngiltere haricinde Avrupa ülkelerinden olumlu yanıt alamamıştı.

İran ile dostane ilişkilerini bozmak istemeyen Japonya ABD'nin koalisyona katılması teklifini geri çevirmiş, ardından bir muhrip gemi ve iki deniz gözetleme uçağından oluşan kendi müstakil görev gücünü Aden Körfezi'ne gönderme kararı almıştı.

(AA/RU/HÖ)
 

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