banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
462.435
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7680
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Japonya\'da "uçan Araba” Projesinde Yolculu Deneme Uçuşu

Tokyo, 28 Ağustos 2020 (.): Japonya\'da SkyDrive şirketinin yürüttüğü uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu yapıldı.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:20
Japonya\'da
banner337
banner351

Tokyo, 28 Ağustos 2020 (.): Japonya'da SkyDrive şirketinin yürüttüğü uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu yapıldı.

Şirket yetkililerince gazetecilerle paylaşılan deneme uçuşunun görüntülerinde, aracın pervaneleriyle 1-2 metre yükseldiği ve 4 dakika boyunca havada kaldığı görüldü. 

SkyDrive girişiminin başındaki Tomohiro Fukuzawa, yaptığı açıklamada, 2023’te uçan arabanın gerçek yaşamda yerini alabileceğini ancak onu güvenli hale getirmenin önemli olduğunu kaydetti. 

Fukuzawa, dünyada 100’ün üzerinde uçan araba projesinin yürütüldüğünü, yolcu ile yapılan uçuşlarda ise sadece birkaçının başarılı olduğunu belirtti.

Uçan arabanın şimdiye dek sadece 5 ila 10 dakika havada kaldığını ifade eden Fukuzawa, aracın 30 dakika uçabilmesi halinde ihraç edilmesi dahil daha fazla potansiyele sahip olabileceğini belirtti. 

banner341
- Hızlı seyahat imkanı

Uçaklar ve helikopterlerin aksine "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL)" hava araçları, prensipte kişisel yolculuklar için daha hızlı seyahat imkanı sunuyor. 

Otomatik olarak da uçabilen söz konusu araçlar, havalimanlarının yoğunluğunu, trafik sıkışıklığıyla ilgili problemleri ve pilot kiralamanın maliyetlerini ortadan kaldırabilir. 

Bununla birlikte araçların ticarileşmesinin önündeki engeller arasında pil ömrü, hava trafik kontrolü ve diğer altyapı sorunları yer alıyor. 

ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Sanjiv Singh, açıklamasında, araçların ücretlerinin 10 milyon dolar olması veya sadece 5 dakika uçabilmesi gibi durumlarda kimsenin bu tür araçları almayacağını söyledi.

2012'de Cartivator isimli gönüllü bir grubun girişimiyle başlayan SkyDrive projesi, Toyota Motor, Panasonic, Bandai Namco gibi firmalarca destekleniyor.

(AA/ID/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızıstan Ile Özbekıstan Arasındakı Tartışmalı Sınır Konusunda Anlaşma
Kırgızıstan Ile Özbekıstan Arasındakı Tartışmalı Sınır Konusunda Anlaşma
İstıkrarlı Japon Sıyasetçı Abe Uzun Dönemıyle Hatırlanacak
İstıkrarlı Japon Sıyasetçı Abe Uzun Dönemıyle Hatırlanacak
Almanya Dışişleri Bakanı Maas:
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(doğu Akdeniz'de) Diplomatik Çözüm Acil Hedefimiz"
Malezya, Yabancı Turıst Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı
Malezya, Yabancı Turıst Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı
Mısır'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
Mısır'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
İran Sağlık Bakanı'ndan Seyahat Uyarılarına Ve Sağlık Kurallarına Uyulmamasına Tepkı
İran Sağlık Bakanı'ndan Seyahat Uyarılarına Ve Sağlık Kurallarına Uyulmamasına Tepkı
Hafter'in Petrol Blokajının Libya Ekonomisine Zararı 9 Milyar Doları Aştı
Hafter'in Petrol Blokajının Libya Ekonomisine Zararı 9 Milyar Doları Aştı
Ab Doğu Akdeniz'de Diyalog İstiyor
Ab Doğu Akdeniz'de Diyalog İstiyor
Yunanistan Türkiye'ye Yaptırım İstiyor
Yunanistan Türkiye'ye Yaptırım İstiyor
Merkel'den Doğu Akdeniz Açıklaması
Merkel'den Doğu Akdeniz Açıklaması

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim