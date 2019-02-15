Japonya\'da Tesettürlü Kadınlara Kimonolara Uygun Başörtüsü

KYOTO\'DA KİMONO KİRALANAN BİR MAĞAZA, TESETTÜRLÜ MÜŞTERİLERİ İÇİN BAŞÖRTÜSÜ SEÇENEĞİ DE SUNUYOR

Ankara, 15 Şubat 19 : Japonya\'da, ülkenin geleneksel kıyafeti "kimono" kiralayan bir mağaza, Müslüman kadın müşterileri için Japon motifleri taşıyan başörtüler de sunmaya başladı.

"Grape Japan" internet sitesinde yer alan habere göre, Kyoto\'da tesettürlü kadınlar, kimono kiralamak istediklerinde kimonolarına uygun geleneksel desenlerdeki başörtüsü de kiralayabilecek.

Kyoto\'daki mağazada kimonolara uyumlu 20 renk ve desende başörtüsü bulunuyor.

Ülkeyi ziyaret eden ve Japon kültürünü yaşamak isteyen bazı turistler, kiraladıkları geleneksel Japon kıyafetleriyle şehri dolaşıyor ve fotoğraf çektiriyor.

(AA/AK/ÖK)