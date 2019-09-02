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Japonya\'da Tartışmalı Av Başladı: 1700 Yunus Öldürülecek Ya Da Yakalanacak

Londra, 2 Eylül 19 (.): Japonya\'nın sahil kasabası Taiji\'de her yıl tepkilere neden olan geleneksel yunus avı başladı.

Japonya\'da Tartışmalı Av Başladı: 1700 Yunus Öldürülecek Ya Da Yakalanacak

Londra, 2 Eylül 19 (.): Japonya\'nın sahil kasabası Taiji\'de her yıl tepkilere neden olan geleneksel yunus avı başladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:58
Japonya\'da Tartışmalı Av Başladı: 1700 Yunus Öldürülecek Ya Da Yakalanacak

Londra, 2 Eylül 19 (.): Japonya'nın sahil kasabası Taiji'de her yıl tepkilere neden olan geleneksel yunus avı başladı.

Japon medyasına göre Pazar günü başlayan avın ilk gününde balıkçılar tekneleri boş döndü.

The Dolphin Project adlı çevre örgütüne göre balıkçılar bugün beş Risso yunusu öldürdü ya da yakaladı.

Balıkçılar, teknelerle koya yönlendirdikleri hayvanları sığ sularda bıçakla öldürüyor.

'BIÇAKLA ÖLDÜRÜLEN YUNUSLAR YARIM SAAT CAN ÇEKİŞİYOR'

Hayvan hakları örgütleri yunusların yaklaşık yarım saat can çekiştikten sonra nefessiz kalarak ya da boğularak öldüğünü, bu yöntemin zalimce olduğunu söylüyor.

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Avlanan yunuslar etleri için restoranlara satılırken canlı yakalananların yüksek fiyatlarla akvaryum ve su parklarına pazarlandıkları belirtiliyor.

Balıkçılar ise bunun geçim kaynakları olduğunu söylüyor. Altı ay sürmesi beklenen av sezonunda 1700'den fazla yunusun avlanması planlanıyor.

Onlarca yıldır devam eden yunus avı geleneği 2009'da Oscar ödülü kazanan The Cove adlı belgesele konu olmuştu.

Belgeselin yayımlanmasından sonra Japon hükümetine avı yasaklaması yönündeki baskılar artmıştı.

Geçen yıl Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan çıkan Japonya, uluslararası tepkilere rağmen, bu Temmuz'da 33 yıl aradan sonra ilk kez ticari balina avına izin vermişti.

Balıkçılar, Aralık sonuna kadar toplam 227 balina avlayacak.

(BBC/DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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