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Japonya\'da Karantinaya Alınan Yolcu Gemisinde 10 Kişide Daha Koronavirüs Saptandı

Ankara, 6 Şubat 20 (.): Çin\'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya\'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 vaka daha tespit edildi. 

Japonya\'da Karantinaya Alınan Yolcu Gemisinde 10 Kişide Daha Koronavirüs Saptandı

Ankara, 6 Şubat 20 (.): Çin\'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya\'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 vaka daha tespit edildi. 

06 Şubat 2020 Perşembe 11:06
Japonya\'da Karantinaya Alınan Yolcu Gemisinde 10 Kişide Daha Koronavirüs Saptandı

Ankara, 6 Şubat 20 (.): Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 vaka daha tespit edildi. 

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.

Yetkililer, yaşları 50 ila 70 olan yeni teşhis konulan dört Japon, iki Amerikalı, iki Kanadalı, birer Yeni Zelandalı ve Tayvanlının hastaneye kaldırılacağını kaydetti. 

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, dün düzenlediği basın toplantısında, daha önce teşhis konulan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. 

Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, Tayvan'ın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının adaya girişini tamamıyla durdurduğu kaydedildi. 

CECC, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinden gelenlerin de Tayvan'a girişlerinin yasaklandığını belirtti. 

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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de dört kişide daha yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 23'e yükseldi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, biri ülkeye 23 Ocak'ta gelen Çin vatandaşı kadın olmak üzere dört kişide daha virüse rastlandığı ve ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 23'e çıktığı belirtildi.

Güney Koreli söz konusu üç hastanın, daha önce virüs tespit edilen diğer üç hastanın akrabası olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin, virüs teşhisi konmadan önce karantina altında oldukları ifade edildi.

Yeni teyit edilen tüm vakaların izlenip tedavi edilebilmeleri için uygun karantina hastanelerine taşındığı belirtildi.

Virüs tespit edilmesinin ardından hala karantina altında olan 22 kişinin sağlık durumunun stabil olduğu, tedavisi tamamlanan bir kişinin ise hastaneden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaşan kişi sayısı 28 bin 18'e yükselmişti.

(AA/FEZ)
 

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