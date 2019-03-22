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Japonya\'da Kadın Doktor Adaylarına Ayrımcılık Skandalı

33 KADIN TOKYO TIP ÜNİVERSİTESİNE TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Japonya\'da Kadın Doktor Adaylarına Ayrımcılık Skandalı

33 KADIN TOKYO TIP ÜNİVERSİTESİNE TAZMİNAT DAVASI AÇTI

22 Mart 2019 Cuma 16:05
Japonya\'da Kadın Doktor Adaylarına Ayrımcılık Skandalı

33 KADIN TOKYO TIP ÜNİVERSİTESİNE TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Ankara, 22 Mart 19 (.): Japonya'da 33 kadın, üniversitenin kendi düzenlediği giriş sınavlarında notlarının erkek adaylar lehine kasıtlı olarak düşürüldüğü gerekçesiyle Tokyo Tıp Üniversitesine tazminat davası açtı.
Kyodo'da yer alan habere göre, 33 kadın 2006-2018 yılları arasında girdikleri sınavda erkek adaylar lehine notlarının düşürülmesi nedeniyle uğradıkları zararın giderilmesi için toplamda 1,2 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Davayı açan kadınlardan biri, "Eğer sessiz kalsaydık, bu konu unutulup gidecekti." ifadesini kullandı.
Tokyo Tıp Üniversitesinde ağustos ayında giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra Tokyo Tıp Üniversitesinin akreditasyonu iptal edilmişti.
(AA/TUĞ/ŞEB)

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