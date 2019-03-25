banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99370
ALTIN
238.836
DOLAR
5.6142
STERLİN
7.4315
EURO
6.3550
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”
Yazgül tutuksuz yargılanacak
YAZGÜL TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kalıp tahtası hırsızlığının zanlısı tutuklandı
KALIP TAHTASI HIRSIZLIĞI
Aslan tutuklu yargılanacak
ASLAN TUTUKLU YARGILANACAK
banner306

Japonya\'da 2,5 Milyar Yıllık Kaya Kütlesi Keşfedildi

Ankara, 25 Mart 19 (.): Japonya\'da Şimane idari birimine bağlı Tsuwano kentinde ülkenin bilinen en yaşlı kayası bulundu.

Japonya\'da 2,5 Milyar Yıllık Kaya Kütlesi Keşfedildi

Ankara, 25 Mart 19 (.): Japonya\'da Şimane idari birimine bağlı Tsuwano kentinde ülkenin bilinen en yaşlı kayası bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:05
Japonya\'da 2,5 Milyar Yıllık Kaya Kütlesi Keşfedildi


Ankara, 25 Mart 19 (.): Japonya'da Şimane idari birimine bağlı Tsuwano kentinde ülkenin bilinen en yaşlı kayası bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Hiroşima Üniversitesinden araştırmacılar, orman yolu kenarında yaptıkları kazıda 2,5 milyar yıl önce oluşmuş kaya kütlesi keşfetti.

Granit-gnays karşımı şeritli başkalaşım kayasının yüksek sıcaklık ve basınç altında oluştuğu belirtildi.

Benzer yapıdaki kayaların Kuzey Kore'de ve Çin'in kuzey doğusunda da görüldüğüne dikkati çeken araştırmacılar, taş örnekleri üzerinde yapılacak analizlerin Asya kıtasından koparak ayrılan Japon takımadalarının oluşumuna dair önemli ipuçları sağlayacağını ifade etti.

Japonya'da daha önce bilinen en eski kaya, 1970'de Gifu idari birimine bağlı Hiçiso kentinde bulunan 2 milyar yıllık gnays kütlesiydi.

(AA/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Juno, Jüpiter'in
Juno, Jüpiter'in "büyük Kırmızı Leke"sini Fotoğrafladı
Ölü Sıçanlarla Hapishaneye Uyuşturucu Ve Cep Telefonu Sokuldu
Ölü Sıçanlarla Hapishaneye Uyuşturucu Ve Cep Telefonu Sokuldu
Bm'den Gazze-israil Gerginliğini Azaltma Çabaları
Bm'den Gazze-israil Gerginliğini Azaltma Çabaları
İsrailli Bakandan
İsrailli Bakandan "filistinli Liderlere Suikast Düzenlenmesi" Çağrısı
İsrail'e Roket Saldırısının Ardından Gazze'de Tedirgin Bekleyiş
İsrail'e Roket Saldırısının Ardından Gazze'de Tedirgin Bekleyiş
Ab, Anlaşmasız Brexıt'e Hazırlıkları Tamamladı
Ab, Anlaşmasız Brexıt'e Hazırlıkları Tamamladı
Fransa İslam Konseyi'nden Youtube Ve Facebook'a Suç Duyurusu
Fransa İslam Konseyi'nden Youtube Ve Facebook'a Suç Duyurusu
Ab'den Nıke'a Para Cezası
Ab'den Nıke'a Para Cezası
İran'da sel felaketi: 11 ölü
İran'da sel felaketi: 11 ölü
May’e partisinden “Brexit’e destek istiyorsan istifa tarihini açıklamalısın” şartı
May’e partisinden “Brexit’e destek istiyorsan istifa tarihini açıklamalısın” şartı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim