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Japonya Başbakanı Abe Şinzo Görevinden İstifa Etti

ABE ŞİNZO:  

28 Ağustos 2020 Cuma 13:02
Japonya Başbakanı Abe Şinzo Görevinden İstifa Etti
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ABE ŞİNZO:  "DEVLET YÖNETİMİNDE SONUÇ ÖNEMLİDİR. KARARLARIMI DÜZGÜN VEREMİYORUM" 
 "HASTALIĞIMIN KESİNLİKLE İYİYE GİDECEK ŞEKİLDE BİR GARANTİSİ YOK. MECLİS AÇILIŞI YAKLAŞIYOR. İSTİFA ETMENİN EN UYGUN ZAMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
Tokyo, 28 Ağustos 20 : Japonya’da Başbakan Abe Şinzo, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.
Abe, 18 Haziran'dan bu yana ilk kez düzenlediği basın toplantısında, sağlık nedenlerini öne sürerek, başbakanlık görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Son sağlık kontrollerinde hastalığının yeniden nüksettiğini öğrendiğini aktaran Abe, "Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı." dedi.
"Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum." diyen Abe, 7 yıl 8 ay boyunca sürdürdüğü görevine devam etmeme kararı aldığını söyledi.
Tedavi sürecinde göreve devam etme ihtimaline yönelik bir soru üzerine ise Abe, "Hastalığımın kesinlikle iyiye gidecek şekilde bir garantisi yok. Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm." yanıtını verdi.

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2007 İSTİFASI
Ulusal basındaki haberlerde, temmuzda Abe’nin Başbakanlık konutunda kan kustuğu belirtilmişti.
Kyodo ajansına göre, yılda iki kez mutat muayenelere tabi tutulan 65 yaşındaki Abe, ağustos başından beri bir dizi sağlık kontrolüne girmişti.
Abe, 2006'da ilk defa üstlendiği başbakanlık görevinden "bağırsak iltihabı" rahatsızlığı nedeniyle 2007'de ayrılmıştı.
Yeni bir tedavi sayesinde hastalığını yendiğini belirten Abe, önce Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine ve 2012'de başbakanlığa geri dönmüştü.
(AA/ÖZ/HA)
 

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