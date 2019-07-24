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Japonya Başbakanı Abe\'den Cüzzam Hastalarının Yakınlarına Özür

Ankara, 24 Temmuz 19 (.): Japonya Başbakanı AbeŞinzo, geçmişte devletin tecrit uygulamasına maruz kalan cüzzam hastalarının yakınlarından özür diledi.

Japonya Başbakanı Abe\'den Cüzzam Hastalarının Yakınlarına Özür

Ankara, 24 Temmuz 19 (.): Japonya Başbakanı AbeŞinzo, geçmişte devletin tecrit uygulamasına maruz kalan cüzzam hastalarının yakınlarından özür diledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
Japonya Başbakanı Abe\'den Cüzzam Hastalarının Yakınlarına Özür

Ankara, 24 Temmuz 19 (.): Japonya Başbakanı AbeŞinzo, geçmişte devletin tecrit uygulamasına maruz kalan cüzzam hastalarının yakınlarından özür diledi.
Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Abe, 1996'ya kadar uygulanan tecrit uygulaması nedeniyle mağdur olan cüzzam hastalarının aileleri ve yakınlarıyla buluştu.
Abe, hasta yakınlarına hitaben, "Başbakan olarak, Japon Hükümeti adına size kıymetli ömrünüzde yaşatılan bu uzun süreli acı ve sıkıntı için özür diliyorum. Hükümetimiz bir bütün olarak ayrımcılık ve ön yargıların giderilmesi için çalışacaktır." dedi.
Abe daha sonra Japonların geleneksel özür jestiyle, hasta yakınlarının önünde eğilerek, onlara selam verdi.     
CÜZZAM HASTALARININ YAKINLARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARI

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Kumamoto Bölge Mahkemesi, 9 Temmuz'da aldığı kararla, 1996'ya kadar önlenemeyen tecrit politikasının, "aile bağlarını zedelediğine ve uzun süreli ön yargıya yol açarak hastaların ve akrabalarının haklarını ihlal ettiğine" hükmederek, hükümetin davacılara 370 milyon yen (yaklaşık 19,5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetmişti.
Tecrit politikasından zarar gören 561 davacının her biri, eğitim ve iş hayatı ile özel hayatlarında ayrımcılık ve zorbalık nedeniyle hükümetten maddi ve manevi 5,5 milyon yen (yaklaşık 300 bin lira) tazminat talep etmişti.
Mahkeme, ülke genelinde eski cüzzam hastalarının aile üyesi 561 davacıdan 541'inin her birine 330 bin yen ile 1,43 milyon yen arasında tazminat ödenmesine karar vermişti.
Abe hükümeti, mahkemenin kararını temyize götürmemiş, mağdurlara haklarının ödeneceğini açıklamıştı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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