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Japonya ve ABD'den G20'de ittifak vurgusu

Japonya ve ABD'den G20'de ittifak vurgusu

28 Haziran 2019 Cuma 08:59
Japonya ve ABD'den G20'de ittifak vurgusu

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN JAPONYA İLE 2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI İMZALANAN GÜVENLİK PAKTI'NDAN ÇEKİLME KONUSUNDAKİ YORUMLARINA RAĞMEN, LİDERLER İTTİFAKIN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA KARARLILIKLARINI BELİRTTİ
Japonya ve ABD liderleri, Osaka kentindeki G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, Başkan Donald Trump'ın iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Güvenlik Paktı'nın tek taraflı yükümlülüklerinden şikayet eden çıkışının ardından, taraflar arasındaki savunma ittifakının devam edeceği vurgusunu yaptı.
Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, görüşmeyle ilgili basına açıklama yapan Kabine Yardımcı Sekreteri YasutoşiNişimura, Başbakan ŞinzoAbe ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmede iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirerek sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. 
Görüşmede Japonya-ABD Güvenlik Paktı'nın gözden geçirilmesinin gündeme gelmediğini aktaran Yasutoşi, "İki lider Japonya ve ABD arasındaki sarsılmaz ittifakı daha fazla güçlendirmek konusundaki anlaşmıştır." dedi. 
Sözcü Yasutoşi, basın mensuplarını sorusu üzerine Abe'nin görüşmede Trump'a Güvenlik Paktı'ndan çekilme konusundaki yorumlarını gündeme getirmediğini söyledi.

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Beyaz Saray'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada, iki liderin "ABD-Japonya arasındaki ittifakı ve küresel iş birliğini derinleştirme ve genişletme niyetini ifade ettikleri" kaydedildi.
Hafta başında Bloomberg'de yer alan haberde Trump'ın yakın çevresine, ABD-Japonya Güvenlik Paktı'ndan çekilme planlarından bahsettiği iddialarına yer verilmişti.
"BİZE SALDIRI OLSA ONLAR SONY TELEVİZYONLARINDA İZLEMEKLE YETİNECEKLER"
Trump haberin ardından Fox Business televizyon kanalında katıldığı yayında Güvenlik Paktı'nın ABD açısından tek taraflı yükümlülükler getirdiğinden yakınmış, "Eğer Japonya saldırıya uğrarsa, III. Dünya Savaşı çıkarmak zorundayız. Böyle bir durumda hayatımızı, hazinemizi ortaya koyarak onları korumak zorundayız. Ama biz saldırıya uğrarsak onlar bize yardım etmek zorunda değil. Onlar saldırıyı Sony televizyonlarında izlemekle yetinecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Trump benzer görüşleri 2016'daki seçim kampanyası sırasında da dile getirmişti. Siyasi yorumcular konunun yeniden gündeme getirilmesinin Trump'ın Japonya ile yapılan ticaret pazarlıklarında elini güçlendirme çabası olarak değerlendiriyor.

Son Güncelleme: 28.06.2019 12:40
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