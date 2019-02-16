Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542
Polis memuru için acil kan aranıyor
POLİS MEMURU İÇİN ACİL KAN...
Lefkoşalı işadamı evinde ölü bulundu
LEFKOŞALI İŞADAMI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Dörtyol Karakolu'nda 2 polis memuru yaralandı
DÖRTYOL KARAKOLU'NDA 2 POLİS MEMURU...
banner282

Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:48
Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, şubatta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yapacağı görüşmeyle ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, Japonya Başbakanı Abe'nin kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'e aday gösterdiğini anlattı.

Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini ifade eden Trump, Japon Başbakanı'nın kullandığı "Sizi Japonya adına aday gösteriyorum. Nobel Barış Ödülü'nün size vermelerini öneriyorum." ifadelerini aktardı.

Eski ABD Başkanı Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım." dedi.

Öte yandan Japon makamları, Abe'nin Trump'ı aday gösterdiğini doğrulamadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasından haberdar olduklarını, ancak Abe ile Trump arasındaki diyaloğun detaylarıyla konusunda bilgi veremeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasından 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da ABD'nin "barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışına bağlılığı" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Japonya Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?
Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?
'Kaplan' Başkan Putin, 'ayılar'a karşı sahaya çıktı
'Kaplan' Başkan Putin, 'ayılar'a karşı sahaya çıktı
Veliaht Prens Bin Selman, barış müzakereleri için Taliban'la görüşebilir
Veliaht Prens Bin Selman, barış müzakereleri için Taliban'la görüşebilir
Ermenilerin ardından Süryaniler de Macron'dan soykırım anma günü istedi
Ermenilerin ardından Süryaniler de Macron'dan soykırım anma günü istedi
İşten atılan adam 5 iş arkadaşını öldürdü, 5 polisi yaraladı
İşten atılan adam 5 iş arkadaşını öldürdü, 5 polisi yaraladı
Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
Suriye'de IŞİD kontrolünde toprak parçası kalmadı
Suriye'de IŞİD kontrolünde toprak parçası kalmadı
Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı
Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı
Kolombiya'nın Venezuela Sınırında “insani yardım“ konseri düzenlenecek
Kolombiya'nın Venezuela Sınırında “insani yardım“ konseri düzenlenecek
ABD Venezuela'ya yeni bir yardım paketi gönderecek
ABD Venezuela'ya yeni bir yardım paketi gönderecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim