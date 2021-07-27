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Japonya tam aşılı kişilere “aşı pasaportu” veriyor

Japonya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam olarak aşılanmış kişilere, "aşı pasaportu" adı konulan sertifikaları vermek üzere başvuruları kabul etmeye başladı.

27 Temmuz 2021 Salı 10:45
Japonya tam aşılı kişilere “aşı pasaportu” veriyor

Kyodo ajansının haberine göre Japonya'da, uluslararası seyahat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla Kovid-19 aşılarını tam yaptırmış kişilere verilecek "aşı pasaportu"nun başvuru süreci başlatıldı.

Yerel idareler tarafından ücretsiz ibraz edilen ve isim, pasaport numarası, aşı tarihi bilgilerini taşıyan sertifikalar, kişinin Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandığına dair resmi kayıt hükmünde olacak.

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Posta yoluyla ya da bireysel müracaat kabul edilen aşamada kişinin, başvuru formunu, pasaportunu ve aşılama biletlerini sunması gerekecek.

Sertifikanın 21 Temmuz itibarıyla İtalya, Avusturya, Türkiye, Bulgaristan ve Polonya'da Kovid-19'a karşı karantina şartlarını kolaylaştırılacağı kaydedildi.

Japonya hükümetinin, sertifikaların daha fazla ülkede kabul görmesine yönelik girişimlerini artırdığı bildirildi.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 11:04
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