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Japonya olağan genel seçime gidiyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti, ay ortasında Meclisi feshedecek, kasım ayının ilk yarısında olağan genel seçimlere gidecek.

03 Ekim 2021 Pazar 09:31
Japonya olağan genel seçime gidiyor

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre,  Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığına seçilen Fumio Kişida, hafta başında Mecliste oylamaya girecek.

LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Meclis oturumunda Kişida'nın, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni başbakan kabinesini hafta içinde kamuoyuna duyuracak ve 8 Ekim'de Mecliste ilk politika konuşmasını yapacak.

Kişida, 11-13 Ekim'de muhalefet partilerinin katılımıyla düzenlenecek soru-cevap oturumlarını gerçekleştirecek, ertesi gün de Meclisi feshedecek.

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"Büyük olasılıkla 7 Kasım'da düzenlenecek"

En muhtemel senaryoya göre 26 Ekim'de kampanyası başlatılacak olağan genel seçim 7 Kasım'da düzenlenecek.

Takvimin gecikmesi halinde, kampanyası 2 Kasım'da başlayacak seçimler 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İktidar ortağı Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo'nun, Meclisin 14 Ekim'de feshedilmesi yönünde görüşlerini Kişida'ya ilettiği bilgisi verildi.

LDP'nin Meclis İşleri Komitesi Başkanı Moriyama Hiroşi, genel seçimlerin büyük olasılıkla 7 Kasım'da düzenleneceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 03.10.2021 09:43
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