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Japonya'nın Yeni Başbakanı 17 Eylül'de Belli Olabilir

Japonya'da geçen hafta istifa eden Abe Şinzo'nun yerine gelecek yeni başbakanın 17 Eylül'de düzenlenecek olağanüstü meclis oturumunda seçilmesi bekleniyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:40
Japonya'nın Yeni Başbakanı 17 Eylül'de Belli Olabilir
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 Japonya'da geçen hafta istifa eden Abe Şinzo'nun yerine gelecek yeni başbakanın 17 Eylül'de düzenlenecek olağanüstü meclis oturumunda seçilmesi bekleniyor.
Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, iktidardaki Liberal Demokrasi Partisinin (LDP) yarınki genel konseyinde, yeni başbakanın ne zaman seçileceğine ilişkin takvim belirlenecek.
LDP, başkanlık yarışını 13-15 Eylül arasında sonuçlandırarak, yeni başbakanın seçilmesi için olağanüstü meclis oturumunun 17 Eylül'de düzenlenmesi çağrısında bulunacak. 

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Bu arada, LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile LDP eski Genel Sekreteri ve eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru'nun yarışta yer alacağı kaydedildi.
Kyodo ajansının haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide'nin de yarışa dahil olması bekleniyor. Suga, düzenlediği günlük basın toplantısında adaylık sorusuna yorum yapmadı.
Son sağlık kontrollerinde hastalığının yeniden nüksettiğini belirten Abe'nin, geçen hafta 7 yıl 8 ay boyunca sürdürdüğü görevinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 12:14
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