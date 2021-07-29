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Japonya'nın Fukui eyaletinde aşırı yağışlar sonrası 64 bin kişi için tahliye çağrısı

Japonya'nın orta kesimlerinde yer alan Fukui eyaletinde aşırı yağış sonrası 64 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:15
Japonya'nın Fukui eyaletinde aşırı yağışlar sonrası 64 bin kişi için tahliye çağrısı

Meteoroloji Ajansı, ülkenin Honşu bölgesindeki lokal sağanakların sıklaşması sonrası, Fukui ve Şizuoka eyaletlerine yönelik uyarılarını güncelledi.
Buna göre nemli hava ve soğuk hava kütlesinin getirdiği aşırı yağışlar sonucu Fukui'nin 16 bölgesinde 64 bin kişinin tahliyesi istendi.

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Fukui Valiliği yetkilileri, aşırı yağışların sebep olduğu heyelanların otoyolları kapattığını ve bölgede 121 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.
Öte yandan ajans, düzensiz basın sonucu atmosferik Şizuoka'da aşırı seviyede sağanak, nehir taşkınları uyarılarında bulundu.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2021 09:42
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