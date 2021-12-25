Japonya'da imparatorluk tahtının istikrarının korunmasına yönelik seçenekleri inceleyen hükümete bağlı danışman heyet, hazırladığı raporu Başbakan Kişida Fumio'ya sundu.

Heyet, siville evlenen kadın üyelerin kraliyet statülerini korumaları ya da imparatorluk soyağacının önceki erkek torunlarının aileye dahil edilmesinde karar kıldı.

İki çözüm yolunu içeren rapor mecliste müzakere edilecek. Karar verilmesi halinde ilgili seçeneğin uygulamaya konulması için 1947 İmparatorluk İşleri Kanunu'nun yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

Kadınların tahta çıkması konusu

Heyet, ailenin anne soyundan gelen kadın üyelerinin tahta çıkabilmesine yönelik kapsamlı konunun "gelecekte tartışılabileceği" şerhi koydu.

Heyet Başkanı ve Keio Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Seike Atsuşi'den teklifleri içeren raporu teslim alan Başbakan Kişida Fumio, meclis müzakerelerinde tekliflerin Anayasa'ya uygunluğunun inceleneceğini aktardı.

3 varis var

Kyodo ajansı, ailede sayısı azalan erkek mensupların, imparatorluk tahtının istikrarlı silsilesinde sorun oluşturabileceğine dikkati çekti.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun halihazırda 3 varisi bulunuyor.

Bunlar Naruhito'nun erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito, Fumihito'nun oğlu ve Naruhito'nun yeğeni Prens Hisahito ile Naruhito'nun amcası Prens Hitaçi.

Ülkede geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Japonya, imparatorluk tahtının istikrarı için çözüm arıyor.