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Japonya'dan OrtaDoğu'da itidal çağrısı…

Japonya, Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin taraflara itidal çağrısında bulundu.

Japonya'dan OrtaDoğu'da itidal çağrısı…

Japonya, Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin taraflara itidal çağrısında bulundu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:05
Japonya'dan OrtaDoğu'da itidal çağrısı…


Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Suga Yoşihide, tüm tarafların gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınması ve diplomatik çabalara ağırlık vermesi gerektiğini belirtti.
Suga, "Orta Doğu'da yaşanan gerginlikten son derece endişeliyiz, bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Tüm taraflara gerginliği azaltmak üzere diplomatik çabaları tüketme çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'daki son durumla ilgili ABD'li yetkililerden farklı kanallardan bilgi aldığını dile getiren Suga, bilgilendirmenin içeriği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.  
ABE, KÖRFEZ ZİYARETİNİ İPTAL EDECEK 
Öte yandan Kyodo, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Başbakan Abe Şinzo'nun bölgedeki gerginlik nedeniyle bu hafta sonu Körfez ülkelerine planladığı ziyareti iptal edeceğini yazdı. 
Abe'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı kapsayan ziyareti Hürmüz Boğazı çevresindeki ticari taşımacılığın güvenliğini sağlamak üzere alınacak önlemleri ele almayı amaçlıyordu.

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JAPONYA ORTA DOĞU'DAKİ GERGİNLİĞİN ULUSLARARASI TİCARETİ ETKİLEMESİNDEN ENDİŞE EDİYOR
Japonya son dönemde ABD ile İran arasında Basra Körfezi ve çevresinde yaşanan gerginliklerin deniz taşımacılığını tehdit etmesinden endişe duyuyor.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran birbirini suçlamıştı.
ABD olayın ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunmuş ancak İngiltere haricinde Avrupa ülkelerinden olumlu yanıt alamamıştı.
İran ile dostane ilişkilerini bozmak istemeyen Japonya, ABD'nin, koalisyona katılması teklifini geri çevirmiş, ardından bir muhrip gemi ve iki deniz gözetleme uçağından oluşan kendi müstakil görev gücünü Aden Körfezi'ne gönderme kararı almıştı.
ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları bölgede gerginliği yeniden tırmandırmıştı.

 

Son Güncelleme: 08.01.2020 12:15
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