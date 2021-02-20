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Japonya'dan Covax'a 200 milyon dolar taahhüt

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde kurulan aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:45
Japonya'dan Covax'a 200 milyon dolar taahhüt
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Kyodo ajansına göre Başbakan Suga, İngiltere'nin dönem başkanlığında çevrim içi düzenlenen "G7 Zirvesinde” Kovid-19 ile mücadele, Tokyo Olimpiyatları ve Çin'in bölgedeki statükoyu değiştirme çabalarına yönelik konuştu.

Suga, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüdünde bulundu.

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Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik zirve liderlerinin desteğini talep eden Suga, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, liderlerinin desteğinin alındığını belirtti.

Suga, zirve ortak bildirisinde kaydedilen "Japonya’nın bu yaz Tokyo Oyunlarını güvenli bir şekilde düzenleme kararlılığını destekliyoruz" beyanının, turnuvaya yönelik çabalar kapsamında ülkesine "moral verdiğini" bildirdi.

Kyodo'nun Japonya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre zirvede Suga, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde Çin'in statükoyu değiştirme çabalarına karşı endişelerini de aktardı.

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Son Güncelleme: 20.02.2021 17:21
Anahtar Kelimeler:
Japonyaicovax
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