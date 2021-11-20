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Japonya'dan 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedariki

Japonya, koronavirüs ile mücadelelerine destek için 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedarik edecek. Aşılar, Birleşmiş Milletler destekli COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kanalıyla ulaştırılacak.

20 Kasım 2021 Cumartesi 09:00
Japonya'dan 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedariki

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, gelişen 9 ülkenin salgınla mücadelelerine destek olacaklarını duyurdu.

Hayaşi; Bangladeş, Kamboçya, Laos, Tonga, Vanuatu, Nikaragua, Mısır, Suriye ve Yemen'e 3,7 milyon doz COVID-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.

Bakan Hayaşı, "Japonya yerel üretim, doz miktarı stoku ile ülkelerin aşı talebini göz önüne alarak aşı yardımlarını sürdürecektir." dedi.

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Ülkelere COVAX ile gönderilecek

Japonya'da üretilen AstraZeneca aşılarını kapsayacak yardım, Birleşmiş Milletler destekli COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla ulaştırılacak.

Kyodo ajansı Japonya'nın şimdiye kadar yardım olarak çeşitli ülkelere gönderdiği doz desteğinin yaklaşık 30 milyon doza eriştiğinin altını çizdi.

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