Japonya'dan 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedariki

Japonya, koronavirüs ile mücadelelerine destek için 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedarik edecek. Aşılar, Birleşmiş Milletler destekli COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kanalıyla ulaştırılacak.