banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7774
EURO
6.1703
Hava durumu
HAVA DURUMU
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KKTC’de 2 yıldır kaçak yaşayan Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORLARDI
banner307

Japonya'daki Krosa tayfunu… 3 kişi öldü

Japonya'nın batı kesimlerini dün etkisi altına alan Krosa tayfunu nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı ve yüzlerce uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

Japonya'daki Krosa tayfunu… 3 kişi öldü

Japonya'nın batı kesimlerini dün etkisi altına alan Krosa tayfunu nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı ve yüzlerce uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:05
Japonya'daki Krosa tayfunu… 3 kişi öldü

Japonya'nın batı kesimlerini dün etkisi altına alan Krosa tayfunu nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı ve yüzlerce uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Hiroşima bölgesinin Kure şehri yakınlarında dün karaya ulaşan tayfun nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Meteoroloji dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışları beraberinde getiren tayfunun, Hokkaido Adası'nın batısında kuvvetinin azalmasıyla ekstratropikal siklona dönüştüğü duyuruldu.

Açıklamada, istikrarsız hava durumu nedeniyle bölgede sağanak, heyelan ve sel uyarısı yapıldı. 

banner317
Yetkililer, ulaşım hizmetlerinde aksamalara yol açan tayfun nedeniyle Osaka'daki Kansai Havalimanı'nda 232 iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiğini ve bin 700 yolcunun mağdur olduğunu belirtti.

Diğer yandan, şiddetli yağmura ek olarak tayfunun, dağın zirvesini aşarak karşı yamaçları boyunca alçalan nemli havanın ılık ve kuru hale gelmesiyle oluşan fön rüzgarlarının etkisiyle yüksek sıcaklıklara neden olduğu kaydedildi.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, dün, ülkenin toprak kayması ve sel uyarısı yapılan batı ve güneybatı kesimlerinde 15 bölgede 7 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı. 

Tayfun nedeniyle Shin-Osaka ile Kokura istasyonları arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuş, Japon Hava Yolları ve All Nippon Havayolları da 400'den fazla iç ve dış hat uçuşunu iptal etmişti.

Son Güncelleme: 17.08.2019 10:08
Anahtar Kelimeler:
Krosa Tayfunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple 20 bin kişiyi işe alacak! İşte sorulan sorular..
Apple 20 bin kişiyi işe alacak! İşte sorulan sorular..
İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Cammu Keşmir için diyalog çağrısı
Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Cammu Keşmir için diyalog çağrısı
Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü
Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü
İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı
İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı
Usta oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti
Usta oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti
Hong Konglu protestocuların ilham kaynağı Bruce Lee
Hong Konglu protestocuların ilham kaynağı Bruce Lee
Dünyanın en büyük adası Grönland neden bu kadar önemli?
Dünyanın en büyük adası Grönland neden bu kadar önemli?
Grönland Dışişleri Bakanlığı’ndan Trump’a Yanıt: “satılık Değiliz
Grönland Dışişleri Bakanlığı’ndan Trump’a Yanıt: “satılık Değiliz"

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim