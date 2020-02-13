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Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

13 Şubat 2020 Perşembe 15:30
Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını açıkladı. 

Kato, söz konusu kişinin, semptomlar göstermeye başladıktan sonra başkent Tokyo yakınlarında Kanagawa bölgesinde bir hastanede şubat ayı başından bu yana tedavi gören 80'li yaşlarındaki bir kadın olduğunu bildirdi. 

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Kadının virüs taşıdığının öldükten sonra doğrulandığı kaydedildi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 218'e, ülkedeki vaka sayısı 247'e yükselmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1368'e, virüs bulaşan kişi sayısı 59 bin 883'e yükselmişti.

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Son Güncelleme: 13.02.2020 18:45
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