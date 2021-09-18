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Japonya'da tayfun: 5 kişi yaralandı

Japonya'nın batısında etkili olan Chanthu Tayfunu nedeniyle 5 kişi yaralandı, uçak ve tren seferleri iptal edildi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 09:26
Japonya'da tayfun: 5 kişi yaralandı

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve hafta içi Doğu Çin Denizi'ne ilerleyen Chanthu Tayfunu, Japonya'nın Kyuşu, Şikoku ve Kinki bölgelerini etkisi altına aldı.

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Kyodo ajansının yerel yönetimlere dayandırdığı bilgilere göre, tayfun nedeniyle Kyuşu bölgesinde 5 kişi yaralandı ve 7 binden fazla evin elektriği kesildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, 30'dan fazla uçak seferi ve bazı hızlı tren seferleri iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfun nedeniyle heyelan, sert rüzgarlar ve şiddetli yağmurlara karşı bölge halkının önlem alması gerektiğini aktardı.

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