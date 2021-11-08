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Japonya'da son 15 aydır ilk kez COVID-19'dan ölen olmadı

Japonya'da son 15 aydır ilk kez koronavirüsten can kaybı yaşanmadı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 08:02
Japonya'da son 15 aydır ilk kez COVID-19'dan ölen olmadı

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke geneli COVID-19 vaka ve can kaybı verilerini güncelledi.

Buna göre, vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi. Salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı.

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En son ölü sayısının 18 bin 322'ye çıktığı kaydedilmişti.

COVID-19 nedeniyle ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Nisan 2021'de 10 bini geçmişti.

Verilere göre, 126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü COVID-19'a karşı 2 doz aşılandı.

Ülke genelinde 100 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

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