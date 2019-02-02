Japonya'da olimpiyat alarmı

Japonya 2020'de ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları öncesinde güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Olimpiyatlar sırasında siber saldırı konusunda endişe duyan Tokyo yönetimi, 200 milyon ağ bağlantılı cihazı inceleyeceğini açıkladı.

Hükümetin desteklediği Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (MIAC), 20 Şubat'tan itibaren Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını yakın takibe alacak.

MIAC, 2016'da Japonya'da yapılan siber saldırıların üçte ikisinin IoT'leri hedef aldığını kaydetti. Uzmanlar benzer saldırıların Olimpiyat Oyunları sırasında yapılmasından endişeli.

Enstitü sözcüsü Tsutomu Yoshida, güvenli olmayan şifrelerin tespit edileceğini ve güvenlik kameralarıyla ilgili açıkların da kapatılacağını kaydetti. Japonya aynı zamanda G20 Zirvesi ve Rugby Dünya Kupası için de benzer güvenlik önlemleri alıyor.

Araştırma firması Gartner, 2018'de 11 milyar olan IoT''lerin 2020'de 20.4 milyara çıkacağını tahmin ediyor.