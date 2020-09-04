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Japonya'da Maysak Tayfununda Yaralananların Sayısı 20'ye Yükseldi

Japonya’nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde hafta başından beri etkisini gösteren Maysak tayfununda yaralananların sayısı 20’ye çıktı.

04 Eylül 2020 Cuma 09:16
Japonya'da Maysak Tayfununda Yaralananların Sayısı 20'ye Yükseldi
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Japonya’nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde hafta başından beri etkisini gösteren Maysak tayfununda yaralananların sayısı 20’ye çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, Maysak tayfunu etkisindeki Kyuşu bölgesinde 20 kişi yaralandı, Nagazaki eyaletinde 80 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı, uçak ve hızlı tren seferleri iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, tayfununun Japon denizi üzerinden Kore yarımadasına doğru ilerliyor ve Çin anakarasına ulaşabilir.

HAİŞEN YAKLAŞIYOR

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Öte yandan pazar gecesi ülkeye ulaşması beklenen Haişen tayfununa ilişkin JMA bildirisinde, tayfunun bölgeye rekor seviye yağış ve yüksek dalgalar getirmesinin beklendiği kaydedildi.

Kyuşu bölgesi halkının risklere karşı uyarıldığı bildiride, ¨Etki altındaki bölgelerdeki halk evlerini terk ederek sığınaklara taşınmakta tereddüt etmemeli.¨ ifadeleri kullanıldı.

Afet Yönetiminden Sorumlu Kabine Üyesi Takeda Ryota, düzenlediği online basın toplantısında, yaklaşan Haişen tayfununa karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Arazi Bakanlığı, merkezinde saatte yaklaşık 290 kilometre hızla Pazar gecesi ülkenin güneyine ulaşması beklenen tayfunun getireceği yoğun yağış öncesinde, Kyuşu’daki barajlardan suların boşaltılacağını açıkladı.

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Son Güncelleme: 04.09.2020 09:34
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