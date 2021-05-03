Japonya'da kasırga yıktı geçirdi!

Kyodo ajansının haberine göre, eyaletin Makinohara ilçesindeki kasırgada bazı binaların çatıları uçtu, pencereleri kırıldı.

Kasırga nedeniyle ilçe genelinde 97 bina hasar görürken, park halindeki araçlar yerinden oynadı, elektrik direkleri eğildi.

Belediye yetkililerine göre, kasırgada 3 kişi hafif yaralanırken, can kaybı bildirilmedi.





