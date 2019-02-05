Japonya'da kar festivali

Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentinde, 70. Kar Festivali düzenleniyor. 31 Ocak'ta ziyaretçilere kapılarını açan festivalde 11 Şubat'a kadar 200'den fazla heykel yer alıyor.

İlk olarak öğrencilerin yaptığı heykellerle başlayan Sapporo Kar Festivali şu an dünyanın en büyük ve en ünlü kar ve buz festivalleri arasında. Festivalde ünlü isim ve anıtların buzdan heykelleri çok sayıda turist çekiyor.

11 Şubat'a kadar yüzlerce buz heykelinin sergileneceğini festivale, 2 milyon turistin gelmesi bekleniyor.