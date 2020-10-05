banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1152
ALTIN
470.765
DOLAR
7.7380
STERLİN
10.0107
EURO
9.0716
Sağlık mafyası mı var!
Sağlık mafyası mı var!
Seçime beş kala cevap bekleyen sorular
Seçime beş kala cevap bekleyen...
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Haraca bağlanmış belde halkı
Haraca bağlanmış belde halkı
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Japonya'da kabine üyesine ustura ile mesaj

Japonya’da Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi’ye "öl" ifadesinin yazılı olduğu kağıt ile bir usturanın yer aldığı zarf gönderildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 10:15
Japonya'da kabine üyesine ustura ile mesaj
banner337
banner351

Kyodo ajansının haberine göre, emniyet güçleri başkent Tokyo’nun Çiyoda ilçesindeki Kabine Ofisine (Kantei) Cuma günü, Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura’ya hitaben zarf teslim edildiğini açıkladı.

Göndericinin kendini ¨Bakan Nişimura’nın bir seveni¨ şeklinde tanımlandığı ve içinde kağıt ile ustura benzeri bir aletin bulunduğu zarftaki kağıtta birkaç kez Japonca "öl" kelimesinin yazılı olduğu belirtildi.

banner341
Zarfı açan Kantei çalışanı durumu emniyet birimlerine bildirdi. 

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekili Nişimura aynı zamanda  Ekonomik Canlanma ile Sosyal Güvenlik Reformundan Sorumlu Kabine Üyeliği görevlerini yürütüyor.

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2020 10:34
Anahtar Kelimeler:
Tokyonun Çiyoda Ilçesindeki Kabine OfisiNişimura Yasutoşi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li üst düzey yetkiliden, Türkiye'ye övgü
ABD'li üst düzey yetkiliden, Türkiye'ye övgü
Mısır'da 13 muhalif daha idam edildi
Mısır'da 13 muhalif daha idam edildi
Paris'te koronavirüs alarmı
Paris'te koronavirüs alarmı
Azerbaycan ordusu, Cebrail'de ve 9 köyde kontrolü sağladı
Azerbaycan ordusu, Cebrail'de ve 9 köyde kontrolü sağladı
Kırgızistan’daki seçimlerde 4 parti barajı aştı
Kırgızistan’daki seçimlerde 4 parti barajı aştı
California'daki orman yangınlarının bilançosu çok ağır
California'daki orman yangınlarının bilançosu çok ağır
İtalya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor
İtalya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor
Yeni Kaledonya'da Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunda
Yeni Kaledonya'da Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunda "hayır" Çıktı
İran'ın Başkenti Tahran'da Vaka Artışları Kısıtlamaları Geri Getirdi
İran'ın Başkenti Tahran'da Vaka Artışları Kısıtlamaları Geri Getirdi
Hindistan'da Eğitim Uçuşundaki Askeri Planör Düştü: 2 Ölü
Hindistan'da Eğitim Uçuşundaki Askeri Planör Düştü: 2 Ölü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim