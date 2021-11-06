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Japonya'da iş insanlarının karantina koşulları hafifletilecek

Japonya, koronavirüse karşı aşılanmış iş insanlarının ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifletecek.

06 Kasım 2021 Cumartesi 11:23
Japonya'da iş insanlarının karantina koşulları hafifletilecek

Uygulanan mevcut yönetmelikte COVID-19'un etkisini sürdürdüğü ülkelerden iş insanları Japonya'ya girişlerinde 10 gün boyunca karantinaya giriyor.

Kyodo ajansının haberine göre hükûmet, kısa süreli iş kapsamında ülkeye gelen ve COVID-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina süresini 3 güne indirecek.

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8 Kasım'da uygulama başlıyor

Buna göre iş insanlarının bağlı bulunduğu firmalar, karantina sonrası ülke içindeki 7 gün süreli iş aktivitelerini önceden Japonya otoritelerine bildirecek.

8 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya Sağlık Bakanlığının onayladığı aşılar kabul edilecek.

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