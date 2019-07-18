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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 13 ölü, 40 yaralı

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 13 ölü, 40 yaralı

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:23
Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 13 ölü, 40 yaralı

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, polis, bir kişinin üç katlı Kyoto Animasyon stüdyosu binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.

Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını bildiren polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

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Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi.

Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor.

Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti.

Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda animasyon filmi ve dizileriyle tanınıyor.

Son Güncelleme: 18.07.2019 11:28
Anahtar Kelimeler:
Japonya Animasyon
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